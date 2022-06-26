شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الدفراوى: "تسليم أهالى" خارج السباق السينمائى فى عيد الأضحى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموزع السينمائي محمود الدفراوى لـ"الخليج 365"، إن فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، لم يعرض ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أن العمل تم تأجيل طرحه، ولم يتم تحديد موعد لعرضه حتى الأن، ومن المقرر أن يتم موعد عرضه في السينمات بعد عيد الضحى على أقصى تقدير.

وأضاف "الدفراوى" أن قائمة أفلام موسم عيد الضحى تشمل فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" بطولة النجم تامر حسنى، وفيلم عمهم، بطولة النجم محمد إمام، بالإضافة إلى إستمرار عرض فيلمي "واحد تانى" بطولة النجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، وفيلم "زومبى".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

يشار إلى أن دنيا سمير غانم تحضر لتجربة مسرحية جديدة لأول مرة، بمشاركة الفنان على ربيع، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، في مراحل التحضير وقراءة الورق، ويجري المخرج أوتاكا مفاوضات لاختيار المسرح المقرر أن يشهد العروض.