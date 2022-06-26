شكرا لقرائتكم خبر عن شندى يشارك أحمد شيبة فى أغنية Money.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة ونجوم المهرجانات إسلام شندي ودولسيكا، أغنيتهم الجديدة "money"، حيث انتهوا من تسجيلها في أحد الأستديوهات منذ فترة، وقاموا بعد ذلك بتصويرها.

وانتهوا من تصوير الأغنية في بداية يونيو الجاري، حيث تم تصويرها في أحد القصور في منطقة البحر الأعظم، وأستمر التصوير ليوم كامل تحت إشراف المخرج محمد القاضي.

وعلى الرغم من انتهائهم من تصوير الأغنية منذ وقت طويل، إلا أن المخرج عمل عليها لفترة في مرحلة المونتاج، حيث أن معظم التصوير كان داخلي في لوكيشانات مغلقة، ليتم طرحها علي كل المنصات.

والجدير بالذكر ان هذه هي ثالث دويتهات نجم المهرجانات إسلام شيندي، حيث شارك المطربة أمينة، والفنان محمد رمضان الغناء في الفترة الماضية.

أغنية "money" من كلمات إسلام شندي وكوكو، وقام بتوزيعها شندي وخليل، وأخرج الكليب محمد القاضي، وسيتم طرح الأغنية على كافة القنوات الرسمية لأحمد شيبة على السوشيال ميديا، كما سيتم طرحها على المنصات الغنائية المختلفة.