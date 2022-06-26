شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يحيى حفلاً غنائيًا فى الأردن الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمى حفلاً غنائيًا، فى الأردن بمدينة عمان، يوم الجمعة 29 يوليو المقبل، ومن المقرر أن يقدم توليفة كبيرة من أغانيه الشهيرة، التى حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

وطرح حسين الجسمى الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان" ليه" علي قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

كما يحيى الجسمى حفلا غنائيا بأحد فنادق القاهرة يوم 30 يونيو المقبل، وهذا بعد غياب ما يقرب من عام عن إحيائه حفلات بمصر، حيث كان آخر حفل له يوم 7 أكتوبر 2021،

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه، وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.