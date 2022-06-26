شكرا لقرائتكم خبر عن هاميش هاميلتون مخرج حفل الأوسكار يقدم fame factory بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان موسم جدة في السعودية بالمخرج البريطاني هاميش هاميلتون مخرج حفل الأوسكار لعام 2014، و2015، وأيضًا مخرج حفلات سوبر باول الشهيرة، وذلك لتصميم تجربة fame factory، وهي التجربة التي تتيح لجمهور موسم جدة، اختبار الشهرة، تماما مثل مشاهير السينما في العالم ليمر الجمهور بمراحل كاستنج الأعمال السينمائية ثم تصوير الأفلام إلى الوصول لمرحلة الشهرة والتواجد في الإعلام والقنوات التلفزيونية ومواجهة الكاميرا وغيرها من المراحل.

في سياق متصل شهدت منقطة سيتي ووك التي تضم تجربة fame factory، عرض عدد من المسرحيات منها "سوبر ماركت" من بطولة الفنان حسن البلام والتي تدور قصتها حول قيام مجموعة من الأشخاص بدخول سوبر ماركت ومن ثم توالت هناك الأحداث المشوقة بطابع كوميدي.

كما عرض مسرحية "حبيبتي من تكون" والتي شهدت إقبال كبير ونالت استحسان الجمهور حيث قدمت بشكل بانورامي مميز، وتدور المسرحية حول حياة العندليب عبدالحليم حافظ ومشواره الفني وأهم المحطات في حياته.

كما شهد المسرح العربي عرض مسرحية "عائلة تس" من بطولة مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، ومحمد سلام، وشيماء سيف، وسليمان عيد، ومصطفى البنا، ودانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا.