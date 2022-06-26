شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس وزوجها يبحثان عن قصر جديد.. سعره 20 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جينيفر لورانس وزوجها يحاولان حاليًا البحث عن خطوة جديدة في حياتهما بعد الترحيب بطفلهما الأول في فبراير الماضى، إذ رصدتها أعين المصورين وفقًا لأكثر من موقع اجنبى أكدوا أن الممثلة الشهيرة تستعد بصحبة زوجها للانتقال لمنزل جديد يعيشان فيه.

وأضاف تقرير الديلي ميل أنهما مؤخرًا تم رصدهما أثناء معاينة قصر يصل سعره إلى 20 مليون دولار، ويتواجد في منطقة بيل إير، كما أنه كان مملوكًا للمخرج الشهير إرنست لوبيتش.



جينيفر لورانس مع زوجها

وكانت تقارير أفادت بأن النجمة العالمية جينيفر لورانس أصبحت أمًا جديدة بعد أن رحبت بطفلها الأول مع زوجها كوك ماروني، 37 عامًا، وأشارت تقارير TMZ إلى أن ممثلة Hunger Games ، 31 عامًا، ولدت في مقاطعة لوس أنجلوس.

وأبقت جينيفر لورانس حملها سرا حتى سبتمبر، ولقد ظلت بعيدة عن الأنظار منذ ذلك الحين ، الى أن شوهدت في إحدى المرات علنًا بالقرب من عيد الميلاد الماضي.



جينيفر لورانس وزوجها

وكانت قد دافعت الممثلة جينيفر لورانس عن زميلها ليوناردو دى كابريو خلال حوارها الأخير الذي تناقلته المواقع العالمية ممن أكدت أن الممثلة الشهيرة دافعت على الفور عن الرقم الذى تقاضاه ليوناردو دى كابريو والذى يعتبر أكبر منها بكثير بعدما حصل على راتب أعلى منها بنسبة 20٪ فى فيلمهما الأخير Don’t Look Up.