شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز تمرجى فى "مغامرات كوكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان عمرو عبد العزيز تصوير أحداث دوره بفيلم "مغامرات كوكو"، من بطولة بيومى فؤاد وخالد الصاوى، حيث يجسد ضمن أحداث الفيلم دور "تمرجى".

وقال الفنان عمرو عبد العزيز لـ"الخليج 365"، إنه يلعب دور التمرجى بشكل كوميدى وفقًا لما تتطلبه الشخصية، معربا عن سعادته بالعمل مع فريق العمل، موضحًا أن هناك روح تعاون وحب داخل أجواء التصوير، وما سيظهر عقب عرض الفيلم على حد قوله.

فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.