شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوليو آخر موعد لمسابقة كتابة نصوص مسرحية تجريبية قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت يوم 15 يوليو الموعد الأخير للمشاركة في مسابقة كتابة نصوص مسرحية تجريبية قصيرة.

كان المهرجان قد أعلن من قبل عن شروط المسابقة الموجهة لكل الكٌتاب والمؤلفين من مصر والعالم العربي، باللغة العربية الفصحى أو أي من اللهجات المحلية، وكانت كالآتي: يشترط أن يتأسس النص على بنية غير تقليدية على مستوى الشكل ، وألا يكون قد سبق نشر النص أو فوزه بجائزة في أي مسابقة، وألا يكون قد سبق عرضه. وأن تكون عدد صفحات النص من 5 إلى 10 صفحات، فونت 16، ( Traditional Arabic) ، تباعد مفرد ، ومن الشروط أيضا أن يتم ملئ الاستمارة المرفقة بالإعلان كاملة وفيها يتم ارسال نسخة من النص في ملف Word، ونسخة أخرى في ملف PDF وكذلك السيرة الذاتية للمؤلف باللغة العربية في ملف Word، وٱخر موعد لاستلام النصوص، الجمعة، 15 يوليو، 2022 ، علي أن يتم الإعلان عن النصوص الفائزة في أغسطس، 2022.

ويمنح المهرجان ثلاث جوائز مادية في تلك المسابقة الجائزة الأولى (15) ألف جنيه مصري، والجائزة الثانية ( 10) آلاف جنيه مصري ، والجائزة الثالثة (8) آلاف جنيه مصري، كما سيتم نشر النصوص الفائزة باللغة العربية ولغات أخرى بعد ترجمتها من خلال المهرجان، كما يتم نشر جميع النصوص المختارة للقائمة القصيرة باللغة العربية.