شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل إحدى الحدائق.. نانسى عجرم بإطلالة كاجول فى أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها على موقع إنستجرام بأحدث ظهور لها من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث ظهرت خلال الصورة بإطلالة كاجوال، من داخل إحدى الحدائق، وذلك بعدما شاركت قبل أيام متابعيها بصورتها برفقة والدها نبيل عجرم، بمناسبة عيد الأب.

وعلقت نانسى عجرم وقتها على الصورة التي نشرتها عبر "ستورى" حسابها على موقع "إنستجرام"، بإيموجى قلب وكلمة "بيّ".. يذكر أن نانسي عجرم قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل.



نانسى عجرم

وتم عرض المسلسل في السباق الرمضاني الماضي وهو من بطولة ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وعبير صبري ونانسي صلاح ومن إخراج سامح عبد العزيز.

والنجمة نانسى عجرم، بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسى عجرم، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.