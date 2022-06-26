شكرا لقرائتكم خبر عن بول مكارتنى يلوح بعلم أوكرانيا خلال مهرجان جلاستونبري التاريخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر الأسطورة الموسيقية بول مكارتني دعمه لأوكرانيا خلال عرضه التاريخي الرئيسي في مهرجان جلاستونبري يوم السبت، حيث لا تزال البلاد تعاني من حرب مع روسيا، وفقًا لموقع صحيفة " ديلى ميل" البريطانية.

عاد أسطورة البيتلز، 80 عامًا، إلى خشبة المسرح لأداء استعراضي ملوحًا بعلم البلاد، وحظي ببهجة كبيرة وهو يلوح به فوق رأسه.

يأتي ذلك بعد أن تم الإبلاغ عن أن بول قد أزال أغنية Back In The USSR من مجموعة Glastonbury المخطط لها وجميع العروض المستقبلية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.



التقرير على ديلى ميل

بعد أداء مذهل لأغنيته "يا جود" ودع بول الجمهور وغادر المسرح، ولكن بعد دعوات للظهور عاد إلى المسرح بعلم في يده.



مكارتني

يذكر أن النجم العالمى بول ماكرتنى اثار ضجة مؤخرا بعد أن تحدث عن فترة " الحجر " بسبب فيروس كورونا ، حيث أطلق نجم فريق البيتلز على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، و اشار بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد الذى اطلقه مؤخرا و حمل اسم " McCartney III" ، بينما أشار بول مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل والقى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وقال النجم الشهير: "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا، وقد يكون صحيحا، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك، لذلك أقول لنفسى: "حسنا، الأمر ليس بهذا السوء، فكر فى اليوم التالى وفى الحقيقة كان ذلك جيدا.. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".