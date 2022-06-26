بعمر ال 48 .. أيمن بهجت قمر يؤدي امتحانات البكالوريوس

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 03:51 مساءً - كشف الشاعر الغنائي والسيناريست ” أيمن بهجت قمر ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن أدائه لامتحانات البكالوريوس وانتظاره للنتيجة بعد مرور سنوات طويلة على انقطاعه عن الجامعة وعدم استكمال دراسته .

وأكد أيمن بهجت قمر على أن السن لا يقف عائقا أمام الشخص الذي يرغب في تحقيق شئ ما فهو وفي سن ال 48 أدى امتحانات البكالوريوس وفي انتظار النتيجة للحصول على الشهادة الخاصة بها .

فكتب في تغريدته قائلا : ” مش مهم السن وفي أي وقت هتقدر تعمل اللي انت عايزه .. أنا عايز الكل يعرف إن أنا بعد ما أتممت عامي ال 48 دخلت الامتحانات وخلصت المواد اللي عليا ومستني النتيجة .. هاخد البكالوريوس اخيرا .. ده البكالوريوس ده طويل اوي ” .