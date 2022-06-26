شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى يخضع لعملية جراحية ويطالب متابعيه بالدعاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد التاجى، عن دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية وذلك من خلال فيديو نشره على حسابه على فيس بوك، قبل ذهابه للمستشفى، مطالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقد أعرب الفنان محمد التاجى عن سعادته بالمشاركة في فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" مبسوط بنجاح العمل الذى أتعاون فيه للمرة الأولى مع نجم كبير بحجم أحمد حلمى.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.