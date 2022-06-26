شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "الوضع مستقر 2" يحتفلون بانتهاء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال الجزء الثانى من مسلسل "الوضع مستقر" من تصوير العمل كاملا، واحتفل فريق العمل فى آخر يوم تصوير، والعمل من بطولة خالد منصور، شادى الفونس، إنجى كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم، من تأليف محمود عزت وإخراج وائل فرج.

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذى صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادى ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجى كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول فريق مراقبة يحاول تأمين النقطة 27، ويأخذون التعليمات من فريق المتابعة، فى الوقت الذى يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجّار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.