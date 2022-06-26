شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "زومبى" يصل لـ19 مليون جنيه فى السينمات منذ عرضه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "زومبى" من بطولة على ربيع إيرادات بلغت 110,450 ألف جنيه ليلة أمس الجمعة، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 19 مليونًا فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاصى الدماء ضمن الأحداث.