مقتل مغنية في العشرينات من عمرها بالرصاص على يد زوجها الذي يكبرها بـ 58 عاماً

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:57 مساءً - لقت المغنية المكسيكية ” يرما ليديا ” البالغة من العمر 21 عاما مصرعها على يد زوجها المحامي ” خيسوس هيرنانديز ألكوسر ” البالغ من العمر 79 عاما رميا بالرصاص خلال تواجدهما بأحد المطاعم في مدينة مكسيكو .
وكشف موقع (ديلي ميل) البريطاني تفاصيل الواقعة مشيرا إلى أنه كانت قد نشبت بين الزوجين مشادة كلامية حادة قام خيسوس هيرنانديز ألكوسر على إثرها بإطلاق ثلاث رصاصات على زوجته .
وحاول ألكوسر الفرار من مكان الجريمة بعد ذلك بصحبة حراسه الشخصيين عن طريق إعطاء رشوة لرجال الشرطة ولكنهم رفضوا ذلك وقاموا باعتقاله .
فيما حاول المسعفون إنقاذ المغنية يرما ليديا والذين وصلوا إلى المطعم بعد وقت قصير من إطلاق النار عليها إلا أنها توفت على الفور متأثرة بجراحها .
يذكر أن يرما ليديا كانت في بداية حياتها الموسيقية وأصدرت مشروعها الموسيقي الأول في عام 2015 عن عمر يناهز 15 عامًا .
وشاركت ليديا في بعض عروض Grandiosas 12، وهي سلسلة من الحفلات الموسيقية في المكسيك والولايات المتحدة تجمع بين مطربين مشهورين من أمريكا الوسطى والجنوبية مثل: ماريا كونشيتا ألونسو ودولسي وأليسيا فياريال .
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