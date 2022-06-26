فنان مصري شهير يخضع لعملية جراحية في القلب ونجله يغيب عن الحضور

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:57 مساءً - أجرى الفنان ” محمد ثروت ” صباح يوم أمس السبت عملية جراحية في القلب في إحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد ثروت من داخل المستشفى التي لا يزال يتواجد بها بناءا على أمر الطبيب المعالج له .

وظهر محمد ثروت في الصورة وهو نائما على سرير المرض مرتديا لزي العمليات .

ووجه نجل محمد ثروت رسالة إلى والده من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام متوجها بالدعاء له .. كما كشف عن سبب عدم تواجده مع والده وذلك لإصابته بفيروس كورونا .

فكتب أحمد محمد ثروت : ” أول مرة معرفش أكون جنبك وده شيء صعب بالنسبالي بسبب إصابتي بكورونا بس الدنيا كلها بتدعيلك ” .

وتابع : ” وكل الخير اللي سعيت فيه وزرعته من زمان بيترد لك في دعاء من محبينك والحمد لله ربنا استجاب لدعواتهم .. وربنا يتم شفاك على خير يا أبو قلب كبير ” .