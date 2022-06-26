حورية فرغلي تكشف حقيقة ارتباطها

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 12:50 مساءً - ردت الفنانة ” حورية فرغلي ” على الأخبار التي تم تداولها مؤخرا حول ارتباطها عاطفيا وذلك على خلفية تلقيها سؤالا من الممثل ” محمد عيد الصغير ” عن إذا كانت مرتبطة أم لا .. لترد قائلة (للأسف) .

فأكدت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية لبرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” على أنها ليست مرتبطة في الوقت الحالي وفي حال حدوث ذلك سيكون جمهورها أول من يعلم بذلك .

فقالت : ” أنا لقيت بابي بيكلمني من الكويت قالي حورية كده تتجوزي من ورايا، قولتله اتجوزت فين .. قالي افتحي انتي على التريند كل الناس بتقول إن انتي عايشة قصة حب، قولتله ياريت ” .

وتابعت : ” أنا لو فيه حد في حياتي أو بمر بتجربة عاطفية أول حد هيعرف جمهوري لإن أنا هبقى فخورة بالبني آدم اللي أنا هبقى معاه وعايزة الناس تعرفه وعمري ما اخبي حاجة كل الناس لازم تعرفها ” .

ومن ناحية أخرى أشارت الفنانة حورية فرغلي إلى أنها أجرت عملية جراحية بيسطة مؤخرا بعد ظهور (خراج) في قدمها نتيجة تعرضها للحسد على حد قولها .

وعلقت الفنانة المصرية على ذلك قائلة : ” أنا طلعلي خراج في رجلي ولما رحت المستشفى الدكتور قالي لازم اشيله دلوقتي .. واحدة قالتلي رجلك حلوة، بعدها بيوم طلعلي خراج ” .