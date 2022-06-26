“لا يناسب شهر رمضان”.. خالد القيش يرد على منتقدي “جوقة عزيزة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان خالد القيش، على الانتقادات التي طالت مسلسل “جوقة عزيزة”، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي.

وقال خالد القيش، خلال مقابلة له مع برنامج ” the insider بالعربي”، من الممكن أن تكون الضجة التي أثيرت حول مسلسل “جوقة عزيزة”، هو أنه لا يناسب شهر رمضان، فهناك الكثير من الأعمال لا تتناسب مع أجواء هذا الشهر، وربما لو تم عرضها خارج أجواء رمضان لكتب لها النجاح.

وأضاف، أن جميع من شاركوا في العمل بذلوا مجهوداً كبيراً، ولكن في النهاية نترك الحكم للجمهور لأنه هو الحَكم في هذا الموضوع، مضيفاً ” بالتأكيد هناك أناس أحبوه وآخرون لم يحبوه”.

وأثنى خالد القيش على الدور الذي قدمته الفنانة نسرين طافش ، قائلاً: ” قدمت دوراً صعباً حقيقة رقصاً وغناءً وتمثيلاً”.

وتدور أحداث “جوقة عزيزة” حول قصة حلم مثير من “الزمن الجميل” على هيئة فاتنة عصرها ” عزيزة” الفنانة نسرين طافش، التي لا تشبه امرأة أخرى فهي محاطة بكل أنواع الرجال في المجتمع من الفنانين والأناس العاديين في حكاية شعبية تبدأها عزيزة من “المرقص” مع نشأة الفن بشكله الحديث في بلادنا، لتواجه كل التحديات والأطماع ليكشف العمل عن مصيرها في نهاية حلقاته.

العمل من تأليف وسيناريو وحوار الكاتب السوري خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق، وبطولة نسرين طافش وسلوم حداد إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الدراما العربية، على رأسهم أيمن رضا، خالد القيش، هبة نور، نورا رحال، وسام حنا، وآخرون.