عائلة رنا سماحة تتعرض لحادث مأساوي.. وفاة طفلين ووالدهما في العناية المركزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نعت الفنانة المصرية رنا سماحة طفلين شقيقين من عائلتها قضيا نحبهما إثر حادث أليم، وقالت أن والدهما هو ابن عمها وتم نقله إلى العناية المركزة، وطلبت من الله أن يمن على العائلة بالصبر.

وقالت رنا سماحة عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”: “اللهم اجرنا في مصيبتنا انا لله وانا اليه راجعون.. حبيبتي أَهِلّه كريم محمد سماحة ٧ سنوات ملاك في الجنة.. واخوها حمزه ٣ سنوات ملاك في الجنة الاثنين راحوا.. ووالدهم ابن عمي كريم محمد سماحة في العناية المركزة إثر حادث.. حكمتك يا رب لطفك صبرنا يا الله”.

وسبق أن طلبت رنا سماحة من كل معارفها عدم الاعتماد على ذاكرتها، والتعامل مع ظاهرة النسيان عندها باعتبارها حالة عجز عن فهمها الأطباء، وقالت إن نسيان المواعيد ورواية بعض الحكايات أكثر من مرة وكأنها أول مرة ظاهرة باتت متكررة وعلى المحيطين بها تقبلها والتعامل معها.

وتابعت قائلة: “يعني عادي جداً اصحى الاقيك مكلمني واقول هكلمك حالا ادخل الحمام اخرج ناسيه … لا ده انا ممكن كمان ارد عليك واكلمك في دماغي واستغرب انك زعلت”.

وكشفت عن المزيد من أعراض النسيان عندها بقولها: ايوه انا الي بحكيلك الموضوع ٥٠٠ مره وكأنها اول مره، فعشان خاطري اتفاجئوا عادي، ولما اسألك السؤال وتجاوبني وارجع اسألك بعد دقيقتين، جاوبني برضو عادي، لما اقولك هبعتلك حاجه وتقفل معايا ومبعتش ابعتلي قولي يا رنا انتي قولتي هتبعتي، اه والله بكون نسيت.

ونصحت المحيطين بها قائلة: اوعى تديني معاد او تعزمني على حاجه ومتفكرنيش قبلها، عشان بزعل لما بتفوتني المناسبات الي ببقى نفسي احضرها والله.

واختتمت الرسالة قائلة: يا جماعه اتعاملوا معايا على اني سمكه … عذراً السمكه ذاكرتها احسن مني شكراً باي، تعديل ثانيه واحده انا ممكن انسى اعزمك وازعل انك مجتش اه وربنا.