بعد غياب 12 عاماً.. مصطفى شعبان يَعُود إلى السينما بفيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري مصطفى شعبان عن بدء التحضيرات لفيلم سينمائي جديد بعنوان “اللي سرق حاجة يرجعها”، يتعاون من خلاله مع المخرج مجدي الهواري، بعد نجاحهما معًا في مسلسل “دايمًا عامر” في رمضان الماضي.

وقال الفنان مصطفى شعبان، في تصريحات صحفية، إنّ الفيلم يمثل عودة قوية له إلى السينما بعد غياب 12 عاماً، وأكد أنّ الفيلم يدور في إطار كوميدي رومانسي، ومن المنتظر أن تشاركه بطولته فنانة أجنبية، على أن يتم تصوير الأحداث في عدد من البلدان الأوروبية.

وأوضح مصطفى شعبان أنّ فيلم “اللي سرق حاجة يرجعها” من المنتظر عرضه في عام 2023، ويسعى المخرج مجدي الهواري في الوقت الحالي لاختيار الأبطال المشاركين في العمل.

يذكر أنّ مصطفى شعبان انشغل خلال الأعوام الماضية بتقديم الأعمال التلفزيونية، وكان آخر أفلامه هو «الوتر» عام 2010 مع المخرج مجدي الهواري، فيما اكتفى بالظهور كضيف شرف في أحد مشاهد فيلم “كازابلانكا” عام 2019.