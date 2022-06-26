إلهام شاهين.. أفضل ممثلة في مهرجان “جربة للسينما العربية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حَصَدَت النجمة المصرية إلهام شاهين جائزة “أفضل ممثلة”، عن دورها في فيلم “حظر تجول” من مهرجان “جربه للسينما العربية” في تونس.

واحتفلت إلهام بهذه الجائزة، حيث نشرت صوراً من تسلمها التكريم في تونس على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت قائلة: “حصول فيلم حظر تجول على جائزتين في مهرجان جربة للسينما العربية بتونس… جائزة أحسن ممثلة إلهام شاهين… جائزة أحسن مخرج أمير رمسيس”.

وأضافت شاهين: “حصل الفيلم حتى الآن على 25 جائزة من العديد من المهرجانات الدولية والمحلية”.

يشار إلى أن إلهام شاهين صرحت خلال إحدى ندواتها في مهرجان جمعية الفيلم الماضي بأنّ حُلمَهَا وَقت بِدَايتها الفنية؛ كان متمثلاً في تقديم 100 فيلم سينمائي، وبعد بُلوغها هذا العدد من الأفلام وجدت أنّ هناك موضوعات ما زالت لم تَتَنَاوَلها من خِلال أعمالها الفنية. كما كشفت أيضاً أنّها لم تتردد حينما قدمت موضوع علاقة الأم وابنتها واعتداء الأب على ابنته من خلال فيلم حظر تجول، لأنّها قضية مهمة وشائكة في المجتمع.

يذكر أن فيلم حظر تجول إخراج أمير رمسيس، وإنتاج وبطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وقد فاز بجائز الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي وحصدت عنه شاهين جائزة أفضل ممثلة حينها عام 2020.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل بطلوع الروح، وهو من إنتاج صادق الصباح، وبطولة منة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني، والعديد من النجوم.