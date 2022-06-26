مهرجان “الإسكندرية السينمائي” يمنح وسام ملك الاستعراض للراحل سمير صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمنح إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اسم الفنان الراحل سمير صبري، وسام ملك الاستعراض، وذلك في الدورة الـ 38 التي ستُقام في الفترة ما بين 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكشفت اللجنة عن قرارها برئاسة الناقد الأمير أباظة، الذي قرر أن يتم تقديم الوسام أثناء حفل افتتاح المهرجان المُقام في تمام الثامنة من مساء يوم الخامس من أكتوبر المقبل في مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية.

وفي وقتٍ سابق، كان الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن عزمه تكريم صديقه الفنان الراحل سمير صبري ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة، المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل،

حسين فهمي، أضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج the Insider بالعربي من كواليس مشاركته في مهرجان كان، المؤكد سيتم تكريم اسم الفنان الراحل سمير صبري في النسخة الـ 44 من مهرجان السينمائي الدولي.

وقال الفنان حسين فهمي: «لازم هيكون فى تكريم للراحل سمير صبرى لأنه صديق عزيز».

وكان سمير صبري قد وافته المنية عن عمر ناهز الـ86 عاماً، بعد دخوله المستشفى قبل أكثر من شهرين حيث كان يعالج من مشاكل صحية بالقلب، ولكنه غادر المستشفى قبل عيد الفطر الماضي، بعد تحسّن حالته قليلاً، وقضى إجازة العيد في منزله بمدينة الإسكندرية.

كان الفنان الراحل سمير صبري تَعَرّض لأزمة صحية في شهر فبراير (شباط) الماضي، ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر (كانون الأول) 1936. حيث عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية، ثم اتّجه إلى التمثيل والغناء، وشارك في أكثر من 200 عمل، وكانت آخر أفلامه «حدث في 2 طلعت حرب».

ومن أشهر أعماله أفلام «البحث عن فضيحة»، و«صائد الأشرار»، و«جحيم تحت الماء»، و«التوت والنبوت»، و«البيت الملعون».