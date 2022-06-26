ماجد المهندس يرفع منسوب التشويق.. جديده “أوكسجين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم العراقي ماجد المهندس الجمهور لأغنيته الجديدة بعنوان “أوكسجين” والمقرر أن يصدرها يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 حزيران/يونيو.

ونشر ماجد المهندس مقطعًا من الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام”، وعلّق قائلًا: “أوكسجين قريبًا”.

أغنية “أوكسجين” هي من كلمات الصامل وألحان وتنفيذ أحمد الهرمي، وعلى ما يبدو تحمل طابعًا رومانسياً غزليًا، وهو اللون الموسيقي الذي يحبّه الجمهور في أغنيات ماجد المهندس.

من جهتها بدأت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” العد التنازلي لطرح الأغنية عبر المواقع الموسيقية وقناة الشركة في موقع “يوتيوب”.