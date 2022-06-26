سوزان نجم الدين تضع حداً للشائعات وتعلن خطوبتها رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وضعت النجمة سوزان نجم الدين، حداً للشائعات التي تطال حياتها الشخصية وأكدت خبر خطوبتها من رجل أعمال، دون أن تذكر اسمه وتفاصيل ارتباطها.

وأكدت الممثلة السورية في لقاء عبر قناة “أغاني أغاني” أن خطيبها هو رجل أعمال سوري الأصل ويحمل الجنسية الإماراتية، وهو لا يرغب في أن تتحدث عنه كثيراً في وسائل الإعلام”.

وأشارت إلى أنها تعرفت على خطيبها بينما كانت في طريقها إلى باريس، على متن الطائرة، قائلة: “صارت شرارة الحب من أول نظرة”، كاشفة عن الحرف الأول من اسم خطيبها حيث قالت إنه يبدأ بحرف الـ”ب”.

وعن حفل الزفاف، لفتت سوزان إلى أنها “قد تكون عروس 2022، إلا إذا صار شيء ما غير محسوب”.

تفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع التقرير، وانهالت عليها التبريكات وتعليقات التهنئة، متمنيين لها السعادة والفرح في حياتها الشخصية.