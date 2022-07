شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تعلن موعد عرض "House of the Dragon" مع تعليق: "سوف تسود النار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة HBO عن موعد عرض مسلسل "House of the Dragon" المشتق من المسلسل الشهير "Game of Thrones"، 21 أغسطس المقبل كما تم الكشف عن البوستر الجديد وظهرت شخصية الممثلة الإنجليزية إيما دارسي Emma D’Arcy في دور رينيرا تارجارين ، إحدى فرسان التنين الذين كانوا يقاتلون من أجل العرش الحديدي أثناء الحرب الأهلية المعروفة باسم رقصة التنانين، وجاء في التعليق على البوستر الذي نشر من خلال صفحة الانستجرام الرسمية : "سوف تسود النار".



House of the Dragon

وكانت قد طرحت شبكة HBO فيديو ترويجى جديد للمسلسل المنتظر House of the Dragon، الذى سيساعد منتظرى السلسلة في التعرف على عائلة Targaryen، ووصلت مدة الفيديو إلى 11دقيقة.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.

كما شارك المؤلف جورج آر مارتن انطباعاته الأولى عن سلسلة House Of The Dragon، من خلال مدونتة الشخصية، حيث قال مارتن "هذا المسلسل يجب أن يكون على قائمة أهم المسلسلات للعام الجديد 2022"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأكمل مارتن "أنا بالتأكيد اعرف الكثير عن ما ستراه في المسلسل الجديد، فأنا من كتبه، ورأيت مقطعًا تقريبيًا من الحلقة الأولى، وأحببته، شعرت أنه مظلم، وقوي، وعميق، ولكن بالطريقة التي يفضلها خيالى وأنا أكتب".

وأنهى مارتن حديثه قائلا: "إن طاقم الممثلين وخلف الكاميرات يقومون بعمل رائع، كما هو الحال مع Game Of Thrones، لن يعرف معظم المشاهدين مجموعة من الممثلين الجدد، لكني أعتقد أنك ستقع في حب الكثير منهم، وبالتالي أعتقد أن عائلة Targaryens في أيد أمينة".