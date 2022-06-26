شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد ناظر مدرسة المشاغبين حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى، حيث ولد حسن مصطفى في 26 يونيو عام 1933 بالقاهرة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التليفزيون والذي انتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين.

مسيرته الفنية حافلة بالعديد من النجاحات الفنية علي كل مجالات الفن حيث بلغ رصيده الفني 323 عملا فنيا وكان للمسرح نصيب الأسد في صناعة شهرته وخاصة عندما جسد شخصية ناظر المدرسة في مسرحية "مدرسة المشاغبين" والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم قدم بعدها شخصية رمضان السكرى الأب فى مسرحية "العيال كبرت" التى تعد من الأعمال المسرحية الخالدة.

قدم الراحل حسن مصطفى حوالي ما يقرب من 90 مسلسلاً، منهم "رأفت الهجان، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت، البرارى والحامول، نصف ربيع الآخر، حياة الجوهرى، بوابة الحلوانى، إمام الدعاة، رجل وامرآتان، العميل 1001، نص يتربى في عزو، عباس الأبيض في اليوم الأسود، شيخ العرب همام، أولاد الحلال".

وفى السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام منها، "أرض النفاق" و"أخطر رجل فى العالم" مع فؤاد المهندس، "وفيلم "امرأة واحدة لا تكفى" مع يسرا وأحمد زكي، وفيلم "غريب فى بيتى" مع نور الشريف وسعاد حسني و"الزواج على الطريقة الحديثة" مع سعاد حسنى و"البوسطجى" مع شكرى سرحان، و"أفواه وأرانب" مع فاتن حمامة ومحمود ياسين، و"مرجان أحمد مرجان"، مع عادل إمام، و"نصف ساعة" جواز مع رشدي أباظة وشادية، وغيرها من الأفلام.

تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 سنة حتى رحيله، عن عُمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية منذ أيام استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الأنجلو ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.