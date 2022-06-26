شكرا لقرائتكم خبر عن ليس التدخين فقط.. براد بيت يعكف على نظام جديد بعيدًا عن الكحوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الممثل العالمي براد بيت الإقلاع عن كل العادات التي تؤثر سلبًا على العقل طبقًا لتقرير نشره موقع الديلي ميل مؤخرًا، إذ أكدت التقارير أن الممثل الشهير بات يعكف على نظام جديد في حياته بعيدًا عن الكحوليات والسجائر، حيث لم يكن الأمر بمنتهي السهولة، خاصة أنه كان مدخن شره بصورة كبيرة على مدار يومه.

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر، فيلم براد بيت Bullet Train يوم 4 أغسطس المقبل، وهو الفيلم الذي يدور حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.