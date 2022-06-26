لن تصدقوا كيف أصبح شكل رغدة بعد عامين من الاختفاء.. لن تتوقعوا ملامحها أبدًا.. صور

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 06:50 صباحاً - تعد الفنانة السورية الكبيرة رغدة إحدى أهم فنانات جيلها وأكثرهن موهبة، ولها العديد من الأعمال الفنية التي نجحت بشكل كبير جماهيريا بجوار كبار النجوم، وشكلت ثنائي ناجح مع الفنان الراحل أحمد زكي.

عَادت الفنانة السورية رغدة إلى التواصل مع الجمهور، وكشفت عن سر اختفائها عن الأنظار طوال الفترة الماضية التي تجاوزت السنتين لم يسمع عنها أحد شيئًا.

وأفصحت رَغدة عن أسباب اختفائها عَبر مَنشُور مُطَوّل على حسابها على «فيسبوك» شرحت فيه ما تَمُرّ به من حالة نفسية، حيث كتبت رغدة معلقة: «بداية أعتذر عن طول البوست للضرورة .. سنتان بالتمام والكمال خاصمت المدن، وتصالحت مع البحر وما فيه والطيور.

أحدث ظهو للفنانة رغدة – الصورة من حساب الفنانة على فيسبوك

ورافقت الحيوانات الأليفة.. لا أحد معي في خلوة السنتين إلا الله وكتابه الكريم وكتب أخرى كثيرة في شتى مجالات القراءة

وأضافت رغدة: «وكذلك أعدت قراءة نفسي فوجدتني قادرة على التسامح والعفو حتى عَمّن آذوني وأساؤوا إليّ، واكتشفت كنزاً من الحياة بعيدًا عن كل ما فيها من ماديات.. تقشفت حتى هفهفت روحي وشفت فبت أرى ما لم أراه قبل خلوة السنتين».

وتابعت رغدة في وصفت ما تمر به من خلوة ووحدة: «صَمت وهُدوء وسلام وأمان، وحده صَوت الموج يَتَضَافر مع ضِفّته وضِفّتي سمعي، وفجـأة اضطرني ظرف ما للعودة إلى المدينة بصخبها وأتربتها.

وكل ما فيها من منغصات لكني كنت شخصاً آخر وروحاً أخرى هادئة تقابل كل ما يعكر مزاجها بصدر رحب، وأتعامل بأريحية وصبر وطول بال مع كل الظروف المستجدة الصعبة والكائنات البشرية المتغيرة للأسوأ بشكل مخـ يف، وأسامح وأعفو عن أخطاء يومياً وتجاوزات عديدة وروحي تردد لذاتي لا شيء يستحق».

واختتمت رغدة حديثها قائلة: «أربعة أشهر وأنا صامدة صابرة مبتسمة إلى أن أَدركت أنّهم فَهِمُوا هذا التغير وفسروه بضعف ولا مبالاة، فازدادوا في غيهم.

حينها تراءت لي الآية الكريمة في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجـروح قصاص….)

وما أن باشرت بتنفيذها حتى عادت كل الثعابين والأفاعي البشرية إلى جحورها، وعنونت قراري الجديد، أعطوني المدينة الفاضلة لأعطيكم خيراً.. (وإن عدتم عدنا)».

رغدة تثير الجدل بصورة بالحجاب:

وكانت قد أثارت الفنانة السورية رغدة، جــدلًا واسعًا، بعد نشر صورة لها وهي ترتدي الحــجاب، وذلك على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”.

الفنانة رغدة بالحجاب – الصورة من حسابها على فيسبوك

رغدة علّقت على الصورة، بقولها: “عشت حياتي دائمًا كما قــدّر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منـحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده”.

صورة الفنانة السورية وتعليقها، أثارا الكثير من التساؤلات من الجمهور حول حقيقة ارتدائها الحجاب واعـتزالها الفن.

رغدة تكشف حقيقة ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن:

رغدة خرجت عن صمتها لتؤكد أنها لم تعتزل الفن، وأن الناس فهمت كلامها بشكل خاطئ، حيث كتبت: “لم أعــتزل التمثيل وأعمارنا جميعها من المؤكد بيد الله”.

الفنانة السورية أضافت: ” الصورة التي تم نشرها على حسابي على فيسبوك مش مقــصوده زى ما الناس فهمت وأنا لم أعتـــزل”.

وبعد فترة نشرت رغدة صورة حديثة لها، على حسابها الخاص على موقع “الفيسبوك”، ظهرت فيها من الخلف، وأسدلت شعرها على ظهرها، لتنفي بذلك ارتدائها الحــجاب.

الفنانة السورية علّقت على الصورة، بقولها: “من قال إن دوراننا في رحابات الله العظيم اعـــتزال للحياة ومـــرها ، فلولا المـــر لما عرفنا طعم الحلو”.

أعمال الفنانة رغدة:

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال رغدة مشاركتها في «مسلسل الضاهر» الذي تَمّ عرضه عام 2019، وجمعها بعدد كبير من النجوم، وأبرزهم: محمد فؤاد، وفريال يوسف، وتامر عبد المنعم، ومادلين طبر، وحسن يوسف، وكريم كوجاك، وأحمد التهامي وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

شاركت النجمة السورية رغدة في العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال مسيرتها الفنية مع نجوم الصف الأول، بالإضافة إلى مشاركتها مع النجم الراحل أحمد زكي في العديد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً.

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