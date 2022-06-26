شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلاً غنائيًا فى بيروت ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبناني عاصى الحلانى، حفلاً غنائيًا يوم 11 يوليو الشهر المقبل، في بيروت، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر أن يقدم عاصى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



عاصى الحلانى

طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، الأيام الماضية، أغنيته الجديدة "ضحكة حبيبي"،وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، ألحان سليم سلامة ومن إخراج أحمد منجد.

وقال مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى في تصريحاته لـ"الخليج 365": أنا ليس لدي أى مانع من خوض التجربة سواء في السينما أو الدراما ومعاييري هي وجود عمل يضيف لي وورقا يليق بى وموضوعا يتناسب مع تاريخي وأسلوبى، وإذا جاءت فرصة جيدة مقنعة لن أتردد أبدا في خوض التجربة، وقدمت عدد من الأعمال المسرحية قبل ذلك وحققت نجاحا كبيرا.

وأعرب مؤخرًا النجم اللبناني عاصى الحلانى عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية هذا العام فى دورته الثلاثين، والتى أقيمت على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، والذى يعد أعرق المهرجانات على مستوى العالم.

وأضاف: مهرجان الموسيقى يلتف حوله كل نجوم الغناء في العالم العربى، ويعتبر عملة نادرة كمنهجه الذى يرسخ في وجدان الأجيال الجديدة".

وأشار إلى أنه دائمًا يحرص على وجوده بين الكبار والمشاركة فيه حيث أنه حدث يخلد اسم كل من يشارك في فعالياته وسوف يتذكره الأجيال باستمرار، وأنا شخصيا سعيد أن ينتظر جمهورى كل عام حفلتى .