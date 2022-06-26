شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يبدأ التحضير لـ"الدفعة" من 10 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم طارق لطفى التحضير لمسلسل درامى جديد بعنوان "الدفعة" – اسم مبدئى – مكون من 10 حلقات، للبدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

يذكر أن طارق لطفى قدم فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وشارك فى بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.