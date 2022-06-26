شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المخرج سميح منسى وعرض "سيرة البطل الشعبى" بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" أمسية سينمائية يتم فيها الاحتفاء بالمخرج سميح منسى، ومشواره الفنى وذلك الأربعاء المقبل بمقر مركز الثقافة السينمائية فى تمام الساعة 6 مساء.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات المهمة التى وضعها سميح منسى بالسينما التسجيلية والروائية خلال مشواره الفنى الحافل ومن أهم اعماله فيلم "للذاكرة وقائع" و"أوان البحر" ووفيلم "واحد كابتشينو" وكانا آخر أفلامه التسجيلية فيلم "سيرة البطل الشعبى" من إنتاج المركز القومى للسينما، عمل كمخرج بالمركز القومى للسينما ثم شغل منصب مدير إدارة الأفلام التجريبية ثم مديرا لمركز الثقافة السينمائية ومدير عام للإدارات الإنتاجية بالمركز القومى للسينما.

ومن المقرر أن يعرض خلال احتفالية التكريم فيلم "سيرة البطل الشعبى" الذى يرصد رحلة البطل المصرى عبر التاريخ من خلال تناول الفيلم لشخصية البطل المصرى التى تظهر داخل المصريين فى وقت المحن والشدائد والأوقات العصيبة، مستعرضًا لمحات ومشاهد متعددة للشخصية المصرية منذ العصر الفرعونى حتى العصر الحديث.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يتحدث فيها، الناقدة السينمائية صفاء الليثى ومدير التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، كما يحضر الاحتفالية لفيف من الفنانين والمخرجين من أصدقاء ومحبى المخرج سميح منسى، ويشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية .