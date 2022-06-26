بعد تصريح “غلطة وندمان عليها اني قبلت كرسي النقابة”… هاني شاكر يوضح ويؤكد ان “العمل العام” جعله عرضة للتطاول والاهانة

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:47 صباحاً - نشر الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر توضيح حول تصريحاته التي أعلن خلالها ندمه على الجلوس على كرسي نقيب الموسيقيين، موضحا أن التصريح تم اقتطاعه من سياقه.

وكتب نقيب الموسيقيين من خلال منشور على حسابه على انستغرام: ”توضيحا لما أثير في الفترة الأخيرة عن أني قلت أن جلوسي على كرسي النقابة هو غلطة وندمان عليها فأحب أن أوضح أولاً إن المواقع التي اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقي الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذي كنت أقصد به العمل العام“.

وأضاف هاني شاكر في منشوره: ”هذا ما قلته وأوضحته في البرنامج.. فالعمل العام جعلني لقمة سائغة للإعلام والسوشيال ميديا وعرضة للتطاول والإهانة والنيل من تاريخي الفني ومن شخصي والذي لم اتخيل أبداً أن أتعرض له طوال حياتي“.

واختتم شاكر منشوره قائلا: ”لكن هذا لا يمنع أبدا أني فخور وسعيد بالثقة الغالية التي منحتني إياها الجمعية العمومية وبكوني نقيبا لموسيقيين مصر خلفا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم هذه الفئة التي أتشرف بخدمتها والانتماء لها“.

وكان الفنان هاني شاكر قد أثار الجدل بسبب تصريحه خلال مقابلة تليفزيونية كشف خلالها عن أن قبوله أن يجلس على كرسي نقيب الموسيقيين هي ”غلطة وندمان عليها“ موضحا: ”بصراحة غلطة وندمان عليها إني أنا قبلت كرسي النقابة، لا أعلم إذا كان منصب نقيب المهن الموسيقية نعمة أم نقمة، ولكن غلطة عمري أنني قبلت المنصب بسبب مسؤولياته العديدة، المنصب أخذ من وقتي وفني واخذني من زوجتي وأحفادي وأرهقني كثيرا“.