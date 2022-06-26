فنانة مصرية شهيرة تبكي علي الهواء: ابني ضربني بسبب المخدرات وباع هدومي وهرب | فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:47 صباحاً - روت الفنانة مديحة الحسيني، تفاصيل معاناتها مع نجلها الأكبر بسبب إدمانه للمخدرات، مشيرة إلى أنها حاولت كثيرا معه حتى يتعافى على مدار 10 سنوات لكن جميع محاولاتها فشلت حتى سرق عفش منزلها، وهرب ولا تعرف عنه شيء حاليًا.

وأوضحت مديحة الحسيني خلال لقائها في برنامج بنت البلد تقديم الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد: أنا حزينة أن الوسط الفني لم يعطني حقي لكن راضية وأقول الحمد لله.

وأضافت: ابني الكبير يبلغ من العمر 33 سنة، وزوجي متوفى منذ 25 سنة كان حينها عمري 28 سنة، وترك لي ثلاثة أبناء كانت أصغرهم بعمر 10 شهور، وابني الأكبر يعاني من إدمان مخدرات منذ 10 سنوات وأحاول معه طيلة تلك المدة دون فائدة.

ودخلت مديحة الحسيني في موجة بكاء قائلة: وديته القصر العيني والدمرداش والعباسية وبعت عفش بيتي وذهبي حتى أستطيع تغطية مصاريف علاجه، لكن بعد 7 شهور لم أعد قادرة على تحمل تكاليف العلاج وخرج من المصحة بعد ما صرفت كل فلوسي.

واستكملت: بعد خروجه من المصحة لعدم استطاعتي تغطية تكاليف علاجه الدكتورة طلبت مني منعه من الخروج والسجائر، فكان يضربني لكن كنت أعيده للبيت وأسامحه، وآخر مرة بعد العيد ضربني وفرج عليّ الشارع وأسمعني ألفاظا عمري ما سمعتها فطردته، لو شاهدوه وهو يضربني لم يصدق أحد أنه ابنه، ومرة انهال علي ضربًا بالرجل حتى يأخذ 30 جنيهًا.

الفنانة مديحة الحسيني

وواصلت: ابنتي اقترحت علي الإقامة لديها لفترة في بورسعيد واستغل غيابي وباع عفش بيت حماة بنتي وملابسي وحتى حوض المطبخ باعه من أجل المخدرات، وهذه البلوزة التي ارتديها في البرنامج استلفتها.. وبقي اتعوج.. لكن عمري ما قصرت معاه ونفسي يخف.. ومش عارفة هو فين دلوقتي خد الحاجة وهرب ولم أعرف ماذا يفعل متخيلة أنه هيعمل مصيبة.

وأنهت الفنانة المصرية مديحة الحسيني حديثها قائلة: أتمنى أن يعود ابني ويتبنى حالته أي شخص ويتولى علاجه.

من هي مديحة الحسيني؟

مديحة الحسيني بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 من خلال فيلم “رحلة حب” بطولة محمد فؤاد وأحمد حلمي ومي عز الدين.

– ومن المسلسلات التي عملت بها مديحة الحسيني: “خارج السيطرة” و”طريقي” و”اتهام” و”شارع عبد العزيز” و”نكدب لو قلنا مابنحبش” وغيرها.

– ومن الأفلام التي شاركت بها الممثلة مديحة الحسيني: “تحت الترابيزة” و”قبل الربيع” و”بعد الموقعة” وغيرها.

– شكت الحسيني خلال اللقاء، من أن الوسط الفني لم يعطيها حقها، مؤكدة أنها راضية عما اختاره الله لها.

– تزوجت الفنانة المصرية مديحة الحسيني وهي في عمر صغير، وزوجها متوفى منذ 25 عامًا وترك لها ثلاثة أبناء.

– وكانت آخر الفنانة مديحة الحسيني في رمضان 2022، من خلال مسلسل “رانيا وسكينة” مع روبي ومي عمر.

مديحة الحسيني مع روبي ومي عمر – الصورة من كواليس مسلسل رانيا وسكينة 2022

نورت

نورت