شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مجموعة من الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية بمكتبة الإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار التعاون بين مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوى ومكتبة الإسكندرية يعرض اليوم الأحد الموافق 26 يونيو فى تمام السابعة مساء مجموعة من الأفلام الفائزة بالدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية وذلك بمكتبة الإسكندرية.

من المقرر عرض كل من فيلم (هيزيا) الحائز على جائزة لجنة تحكيم الفيلم الروائى القصير، فيلم (كبير) الحائز على جائزة أفضل فيلم روائى قصير، فيلم (لم يكن بورجوني) الحائز على جائزة لجنة تحكيم بمسابقة أفلام الرسوم المتحركة، فيلم (العازفون المنفردون ) الحائز على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها احمد نبيل مبرمج السينما بمركز الفنون بمكتبة الإسكندرية لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى التى تتخصص فى الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته فى عام1991.