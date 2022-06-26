شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وحسين فهمى على رأس وفد فنى مصرى يلتقون وزير الثقافة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد فنى مصري، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود، ضم النجوم عمرو دياب وحسين فهمى، وليلى علوى، ومصطفى شعبان، محمود العسيلى والمخرجة إيناس الدغيدى، والتونسية هند صبرى.

ونشر الفنان حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، صورة ضمت الوفد المصرى والوزير السعودى، وقال: "سعدت بمقابلة سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، حيث تبادلنا الأفكار فى كيفية التعاون والتبادل الثقافي مع فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ومهرجان البحر الأحمر السينمائى فى الدورات القادمة".

كان مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، قد أعلن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام العربية فى النسخة التاسعة من ملتقى القاهرة السينمائي، وهو سوق الإنتاج المشترك التابع للمهرجان، والمقرر إقامته ضمن فعاليات الدورة الـ44 التى ستنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، فيما تم اختيار ليندا بلخيرية، مديرة للملتقى فى دورته الجديدة.

من جانبه، أعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن تطلعه لاستقبال مشاريع أفلام جديدة ضمن ملتقى القاهرة السينمائي، الذى كان على مدار النُسخ السابقة مصدرا لانطلاق أسماء جديدة فى مجال السينما العربية والعالمية، وساهم فى دعم الكثيرين من صانعى الأفلام الموهوبين، لافتا إلى أنه بصفته رئيسا للمهرجان وبكونه فنانا عربيا يؤمن بأن ازدهار وتطور الصناعة فى المنطقة هو أمر مرهون باستمرار تقديم الدعم للمواهب المثمرة المتجددة.