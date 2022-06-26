شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يشعل أجواء حفل موسم جدة بالسعودية على مسرح ليالينا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مغنى الراب ويجز حفله بالسعودية ضمن موسم جدة، وذلك على مسرح ليالينا، حيث أشعل ويجز الأجواء بأغنيات، كيفي كده وعلى بابا وعفاريت الأسفلت والبخت، وهى الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور الذي حضر منذ الساعات الأولى لفتح الأبواب أمام الجمهور.

أغنية "البخت" وهي الأغنية التي أثير حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز.

"البخت" أصبحت رسميا، الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على "يوتيوب"، لأعمال ويجز منذ انطلاقته منذ عدة سنوات، حيث حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة في 4 شهور، بينما لم تصل أى من أغانيه إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات في شهور وسنوات أكثر، ورغم نجاح أغنية "دورك جاي"، إلا أنها حققت 93 مليون مشاهدة في سنتين كاملتين، وأيضا أغنية كيفي كده فقد اكتفت بـ37 مليون مشاهدة، وأحيا الحفل عفروتو، وذلك بعدما افتتح الحفل الرابر المصري ديزي.

وفي سياق متصل وصل عدد زوار موسم جدة إلى 5 ملايين زائر، وذلك لعدد من الأماكن التي يضمها الموسم ضمن فعاليتها، وتشمل العديد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار، والثقافية مثل متحف الحيوانات المحنطة وغابة جدة التي تضم الحيوانات النادرة حول العالم، إضافة إلى منطقة جوفالي التي يقام بهاء حفلات، وسيتي ووك التي تضم مسرحا عربيا وآخر أجنبيا، ويستقبل أبرز العروض المسرحية لكبار النجوم في الوطن العربي.