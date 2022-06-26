شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يروج لأغنيته الجديدة "حب مين" ويطرحها الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب مصطفى حجاج عن استعداده لطرح أحدث أعماله الغنائية "حب مين"، حيث شارك حجاج، بمقطع فيديو جمعه بالمنتج ومهندس الصوت هاني محروس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يكشف من خلاله عن موعد طرح الأغنية وهو الأربعاء المقبل.

أغنية "حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس، ليفتتح بها أغنياته في موسم صيف 2022، حيث يتواجد حجاج داخل الاستوديو بشكل شبه يومي من أجل تسجيل عدد من الأغنيات وطرحها بشكل متتال خلال الفترة المقبلة.

أعرب مصطفى حجاج مؤخرا عن سعادته بنجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها، وقال لـ"الخليج 365": "الفضل كله يرجع لأمى فهى سر سعادتى في الدنيا، وهى دايما مصدر الطاقة والحب والإرادة ليا، وكل الفضل اللى وصلت له ده كان بفضل دعاها لى".

وأضاف: "الحمد لله قدرت إن أفرحها وأشرفها وأحصل على أفضل مطرب في 2022 بجوائز الميما، كما وجه حجاج الشكر للمنتج هانى محروس الذى يعتبره شقيقة وصديقة ووش السعد عليه".

يذكر أن آخر أغنية طرحها كانت "شكشكة"، وهى ضمن أغنيات ألبومه الأخير "ياباى"، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو وميكس وماستر هانى محروس.