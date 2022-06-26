شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يبدأ حفل مهرجان السويس بأغنية "اضحكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المطرب أحمد جمال حفله الغنائى ضمن فعاليات ثاني أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى يقام داخل متحف السويس القومى بأغنية "اضحكي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال جمال إنه سعيد بالغناء لأول مرة في مدينة السويس، كما وجه الشكر والتحية لوزارة الثقافة والقائمين على المهرجان.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السويس، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ومن ضمن نجوم حفلات المهرجان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، المطرب أحمد جمال وفرقته، نجوم الأوبرا للموسيقي العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة، مما يؤكد الايمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.