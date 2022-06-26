شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو يحيى الفاصل الثانى من حفل نجوم الراب بموسم جدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا عفروتو الفاصل الثاني من حفل نجوم الراب ضمن فعاليات موسم جدة، وذلك بعدما افتتح الحفل الرابر المصري ديزي ليحيي أولى الفقرات على مسرح ليالينا بالسعودية ومن المقرر أن يختتم الحفل ويجز.

من آخر أغنيات ويجز كانت أغنية "البخت"، وهي الأغنية التي أثير حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز، وتألق من خلاله، واكتسب شعبية كبيرة، إلا أن "البخت"، كان لها توجها مختلفًا من ويجز، ومع ذلك حققت النجاح المطلوب.

"البخت" أصبحت رسميًا، الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على "يوتيوب"، لأعمال ويجز منذ انطلاقته منذ عدة سنوات، حيث حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة في 4 شهور، بينما لم تصل أى من أغانيه إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات في شهور وسنوات أكثر، ورغم نجاح أغنية "دورك جاي"، إلا أنها حققت 93 مليون مشاهدة في سنتين كاملتين، وأيضا أغنية كيفي كده فقد اكتفت بـ 37 مليون مشاهدة.

"البخت" تدور قصتها حول شاب يحب فتاة، ولكنه حب من طرف واحد، فيبدأ فى التفكير لماذا لا تبادله نفس الحب بنفس القدر.

وفي سياق متصل وصل عدد زوار موسم جدة إلى 5 مليون زائر وذلك لعدد من الأماكن التي يضمها الموسم ضمن فعاليتها وتشمل العديد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار، والثقافية مثل متحف الحيوانات المحنطة وغابة جدة التي تضم الحيوانات النادرة حول العالم، إضافة إلى منطقة جوفالي التي يقام بهاء حفلات، وسيتي ووك التي تضم مسرح عربي وأخر أجنبي ويستقبل أبرز العروض المسرحية لكبار النجوم في الوطن العربي.