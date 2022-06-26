شكرا لقرائتكم خبر عن ديزي يبدأ حفل نجوم الراب على مسرح "ليالينا" بموسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الرابر المصري ديزي حفل نجوم الراب عل مسرح ليالينا بالسعودية ضمن موسم جدة، بالمملكة العربية السعودية ، ومن المقرر أن يشاركه في الحفل أشهر مطربي الراب المصري، وهم ويجز وعفروتو، وقدم ديزي أغنيات، "ريسك"، "تررن"، "عفاريت" وهو الحفل الذي بيعت كامل تذاكره.

ومن المقرر أن يصدر ديزي ألبومه الغنائي الجديد بعنوان 2050، وهو نفس عنوان اغنيته الشهيرة، والألبوم مكون من 14 تراك، طرح منهم حتى الآن 6 أغاني، وجار تجهيز عدد آخر سوف يتم طرحهم على أوقات متفرقة.

المعروف أن آخر أغنيات ويجز كانت "البخت"، وهي الأغنية التي أثير حولها جدل كبير وأسباب غناء ويجز لهذه الأغنية تحديدًا، حيث تختلف الأغنية نوعًا ما عن الأسلوب الذى امتاز به ويجز، وتألق من خلاله، واكتسب شعبية كبيرة، إلا أن "البخت"، كان لها توجها مختلفًا، ومع ذلك حققت النجاح المطلوب.

"البخت" أصبحت رسميا، الأغنية الأكثر استماعًا ومشاهدة على "يوتيوب"، لأعمال ويجز منذ انطلاقته منذ عدة سنوات، حيث حققت الأغنية 100 مليون مشاهدة في 4 شهور، بينما لم تصل أى من أغانيه إلى هذا الرقم من عدد المشاهدات في شهور وسنوات أكثر، ورغم نجاح أغنية "دورك جاي"، إلا أنها حققت 93 مليون مشاهدة في سنتين كاملتين، وأيضا أغنية كيفي كده فقد اكتفت بـ 37 مليون مشاهدة.

"البخت" تدور قصتها حول شاب يحب فتاة، ولكنه حب من طرف واحد، فيبدأ فى التفكير لماذا لا تبادله نفس الحب بنفس القدر.



