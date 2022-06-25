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وفاء عامر تقترح إنشاء صندوق دائم لعلاج الحالات الحرجة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء عامر: "أحيى الجمهور الكبير من الطيبين فى الوطن العربى بسبب وقوفهم وتبرعهم للطفلة رقية، تلقيت مكالمة عشان أساعد الطفلة رقية وقولت أعمل اللى عليا، وطلبت منهم إنى أشوف الورق قبل ما اطلع لايف وشفت ورق من وزارة الصحة والتضامن".

 

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج آخر النهار مع الإعلامى محمد الباز: "وجمعنا أكثر من 45 مليون جنيه فى 17 ساعة، وأنا زى كتير من المصريين واللى بيقدر على حاجة بيعملها، وعندى مقترح إحنا يلزمنا صندوق لعلاج الحالات الحرجة وهذا غير متوفر ولازم يبقى تابع لصندوق تحيا مصر لأنه معافى من الضرائب".

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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