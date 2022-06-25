شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تعزف على أغاني عدوية وسعاد حسني في حفل مهرجان السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلا ضمن ثاني أيام فعاليات مهرجان السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتضمن الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها كركشنجي دبح كبشه ويونس وتعالي ادلعك وحلو المكان وشنكلوه وياواد ياتقيل وأكدب عليك والغزالة رايقة وزحمة يادنيا زحمة وحارة السقايين.

وانطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من السويس للموسيقى والغناء والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة السوبس، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ومن ضمن نجوم حفلات المهرجان هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وفرقتها، المطرب أحمد جمال وفرقته، نجوم الأوبرا للموسيقي العربية رحاب مطاوع - حسناء - وليد حيدر - أشرف وليد والمطربة ريهام عبد الحكيم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة مما يؤكد الايمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير.

وأشارت إلى أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.