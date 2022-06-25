شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبي يقدم مسرحية "بخصوص بعض الناس" بموسم جدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة city walk بموسم جدة بالسعودية، عرض مسرحية الفنان السعودي ناصر القصبي بعنوان بخصوص بعض الناس، ويشارك ناصر القصبي في البطولة كل من عبد العزيز السكرين وريماس منصور وإلهام علي وحبيب الحبيب، وهي من تأليف خلف الحربي، وإخراج محمد الحملي، ويستمر عرضها حتى 2 يوليو المقبل ضمن فعاليات موسم جدة.

مسرحية "بخصوص بعض الناس" مسرحية اجتماعية كوميدية يستعرض من خلالها الفنان ناصر القصبي، ونخبة من النجوم، صورا متناقضة من حياة اليومية بتحدياتها المختلفة في قالب كوميدي خفيف.

وفي سياق متصل وصل عدد زوار موسم جدة إلى 5 ملايين زائر، وذلك لعدد من الأماكن التي يضمها الموسم ضمن فعاليته، منها العديد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار، والثقافية مثل متحف الحيوانات المحنطة وغابة جدة التي تضم الحيوانات النادرة حول العالم، إضافة إلى منطقة جوفالي التي يقام بهاء حفلات، وسيتي ووك التي تضم مسرحا عربيا وآخر أجنبيا، ويستقبل أبرز العروض المسرحية لكبار النجوم في الوطن العربي.

وشهد موسم جدة أمس الجمعة حفل عبد المجيد عبد الله، بمنطقة جدة سوبردوم، وهو الحفل الذي شهد حضورا كثيفا من قبل الجمهور الذي حضر من الساعات الأولى لفتح أبواب المكان لحضور الحفل والاستمتاع بأغنيات عبد المجيد عبد الله، وشهد مكان الحفل تزاحما شديدا من الجمهور.

وقدم عبد المجيد عبد الله عددا من الأغاني الشهيرة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الحاضر للحفل منها أول حكايتنا وقبل ما أعرفك وفزيت من نومي ولمحته أعرفك وما قدرت أصبر وجيتك وغزال ما ينصادي وغيرها من الأغنيات.