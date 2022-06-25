شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: 54 فنانا يشاركون فى العرض المسرحى "ألف عيلة وعيلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت مسرحية " ألف عيلة وعيلة" يومى الخميس والجمعة الماضيين، والعرض تأليف جماعى، صياغة وإخراج خالد جلال، وبطولة عدد من الوجوه الجديدة فى ظهورهم الأول.

وقال المخرج خالد جلال، إنه شارك فى العرض 54 فنانا وفنانة ممن اجتازوا ورشة تمثيل استمرت لمدة 6 شهور، وهم يقفون على خشبة المسرح لأول مرة، والعرض ديكور عمرو عبد الله، ومخرج منفذ علا فهمي.

وأشار جلال إلى أن العرض شاهده خلال يومى عرضه عدد من نواب البرلمان، فى مقدمتهم الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس حسام صالح نائب رئيس المتحدة للإعلام، والمنتج الكبير هشام سليمان، وكوكبة من نجوم الفن منهم بيومى فؤاد وإدوارد وشادى على والمنتج الكبير تامر مرتضى والمنتج الأستاذ عادل عبد الله.