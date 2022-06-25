شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عرض جونى ديب مبلغ ضخم من أجل العودة لبطولة Pirates of the Caribbean والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت تقارير مؤخرًا لعدة مواقع حول عرض جوني ديب مبلغ مالى على الشركة المنتجة لفيلم Pirates of the Caribbean من أجل العودة لدور البطولة الأمر الذى تطرق له موقع Poptopic الاسترالى خلال مقال أكد فيه محاولات عديدة من جوني ديب العودة لدوره المفضل وإن كان الأمر يتطلب عرض أموال من جانبه بتخفيض أجره بصورة كبيرة وجزء كبير من أرباحه.

القصة التي ذهب البعض لأنها وصلت إلى عرضه 300 مليون دولار فندتها مواقع عالمية عديدة، مثل تقرير لموقع sportskeeda الذى أكد أن الأمر ربما يكون شائعة خاصة أن جوني ديب حاليًا بات في موقف قوي، إلا أن أمر عودته أم لا لدوره المفضل في سلسلة قراصنة الكاريبي لن يتطلب عرضه مبلغ بهذا الحجم، خاصة أن ديزني لم تعلق من قريب أم بعيد على القصة.

من ناحية أخرى فشل محامو جونى ديب وآمبر هيرد في التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة ربما يكون ذلك قد أدى إلى تخفيض الأضرار التي تدين بها الممثلة لزوجها السابق، فبعد محاكمة تشهير استمرت 6 أسابيع وانتهت فى وقت سابق من هذا الشهر، وحسب موقع الديلي ميل أصدر القاضى في المحاكمة أمرًا كتابيًا لهيئة المحلفين أمس الجمعة بدفع 10.35 مليون دولار لديب لإلحاق الضرر بسمعته من امبر هيرد التي وصفت نفسها بأنها ضحية عنف منزلي في مقال رأى.

قالت هيرد إنها ترغب في الاستئناف لكن القاضى قال إنها ستضطر إلى دفع ضمان بالمبلغ الكامل قبل أن يتم النظر فيه، وبعد محاكمة استمرت 6 أسابيع في فيرفاكس، فيرجينيا، منحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، تم تخفيض التعويضات التأديبية إلى 350 ألف دولار وفقًا لقانون ولاية فرجينيا، وبذلك يصل المجموع الكلى إلى 10.35 مليون دولار بينما يدين ديب لأمبر بمليونى دولار.

وعلى جانب اخر خرج أحد المحلفين الذين شاركوا فى قضية الممثل العالمى جونى ديب أما طليقته الممثل آمبر هيرد، والذى أكد أن كل تصرفات هيرد العاطفية فى المحكمة لم تقابل تأييدا كبيرا من قبل هيئة المحلفين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "cinemablend"