هبة طوجي ممنوعة من الغناء في دار الأوبرا السوريّة طوال حياتها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أشهرٍ على اعتذار كلّ من الفنانة هبة طوجي والمنتج أسامة الرحباني عن حفلين غنائيين على مسرح دار الأوبرا في سوريا، عادت القضيّة إلى الواجهة من جديد مع تصريحات وزيرة الثقافة السوريّة لبانة مشوّح الأخيرة.

في التفاصيل، فصرّحت وزيرة الثقافة السوريّة لبانة مشوّح أن هبة طوجي وأسامة الرحباني سيُمنعان من الغناء في دار أوبرا بدمشق طوال حياتهما.

ووصفت الوزيرة لبانة مشوّح اعتذار هبة طوجي وأسامة الرحباني عن إحياء الحفلين بعبارة “فصل ناقص جداً”. وأضافت: “لم أكن أتخيّل أنّ أحداً من أسرة الرحباني بتاريخها الكبير قد يخضع لضغوطٍ سياسيّة”.

ولفتت لبانة مشوّح الى أنّ “وزارة الثقافة السوريّة لم تطلب من هبة طوجي وأسامة الرحباني إحياء حفل على مسرح دار أوبرا، بل هما طلبا ذلك والوزارة منحتهما الموافقة آنذاك”.