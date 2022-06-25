عرض مسلسل رانيا يوسف على قناة فرنسية.. “محدّش عارف الخير فين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعدما أبدت النجمة رانيا يوسف غضبها بعد خروج مسلسلها “عالم تاني” من العرض الرمضاني الماضي بسبب عدم الانتهاء من تصويره، عادت لتعلن عن سعادتها الكبيرة بإعلان عرض المسلسل عبر القناة الفرنسية الخامسة، في سابقة هي الأولى من نوعها، مشيرةً إلى أنها لم تتوقع ذلك بالقول: “ربنا مبيضيعش مجهود حد”.

وقالت رانيا في بيان صحافي: “كنت وصنّاع العمل غاضبين؛ بسبب عدم الانتهاء من تصوير مسلسل “عالم تاني” قبل السباق الرمضاني الماضي واللحاق به”، وأضافت “محدّش يعرف الخير فين”.

وكان مخرج مسلسل “عالم تاني”، عبد العزيز حشاد قد كشف أن المسلسل سيُترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية قبل عرضه، وهو من تأليف إسلام يوسف واخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة: رانيا يوسف ونضال الشافعي وفريال يوسف وفراس سعيد وسميرة صدقي وتميم عبده وإلهام عبدالبديع ومروة عبدالمنعم وحسام فارس.

يتكون العمل من عشر حلقات وتدور الأحداث حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، حيث تتعرض نغم “رانيا يوسف” عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوجا أو صديقة أو أخا، فهى أشبه بعصفورة تحارب وحوشا كاسرة فهل ستنجح فى هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال. المسلسل تأليف إسلام يوسف واخراج عبدالعزيز حشاد ويشارك فى بطولته فريال يوسف وفراس سعيد وسميرة صدقي وتميم عبده وإلهام عبدالبديع ومروة عبدالمنعم وحسام فارس.