شروط الدخول لحفل أنغام في الكويت تثير جدلاً واسعاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة الكبيرة أنغام مساء أمس (الجمعة) حفلاً غنائياً ضخماً، على مسرح الأرينا بالكويت، حمل لافتة كامل العدد.

وانتشرت على مواقع التواصل صورة من قامة أسعار التذاكر في الحفل والتي وصلت إلى ما يعادل تسعة آلاف جنيه مصري، كما أظهر بوستر الحفل شروط الدخول.

وكشف البوستر الذي طرحه الموقع المخصص لشراء التذاكر تقسيمها إلى ست فئات مختلفة، وهي:

1- الفئة الملكية بـ150 ديناراً كويتياً ما يعادل تسعة آلاف جنيه مصري.

2- الفئة الماسية بـ100 دينار كويتي ما يعادل ستة آلاف جنيه مصري.

3- الفئة البلاتينية بـ80 ديناراً كويتياً حوالي خمسة آلاف جنيه مصري.

4- الفئة الذهبية بـ70 ديناراً كويتياً 4200 جنيه مصري

5- الفئة الفضية بـ50 ديناراً كويتياً ثلاثة آلاف جنيه مصري

6- الفئة البرونزية بـ40 ديناراً كويتياً 2400 جنيه مصري

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل طرح تذاكر مخفضة في الفئة الملكية لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بـ70 ديناراً كويتياً.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل شروط دخول الحفل، وجاءت كالآتي:

1- يجب على حامل التذكرة الالتزام بقواعد المظهر العام والآداب العامة بما يتماشى مع ثقافة دولة الكويت.

2- يلتزم حامل التذكرة بالجلوس وعدم الرقص في أثناء الحفل.

3- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 10 أعوام.

4- يبدأ دخول الحضور في تمام الساعة 7:30 م.

5- تبدأ أنغام الحفل في تمام الساعة 9:30 م.

وكانت أنغام قد طرحت أغنية جديدة بعنوان: “ونفضل نرقص”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتخطت الأغنية حاجز الـتسعة ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

كما أحيت أنغام، حفلًا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة، بحضور كامل العدد، وقدمت عدداً كبيراً من أشهر أغانيها، من بينها: لوحة باهتة – ونفضل نرقص، إلى جانب حفل آخر في مركز المنارة بالتجمع الخامس منذ أسبوعين.