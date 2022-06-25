“كتّر خيرك”.. هاني شاكر يعلّق على أزمة حمو بيكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “مصر جديدة”، الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة ETC، علّق نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر على أزمة مؤدّي المهرجانات الشعبية حمو بيكا مع النقابة قائلاً: “اللي اتعمل مع حمو بيكا متعملش مع أي حد ولا شاكوش ولا عمر كمال”.

وأضاف: “جبناله مدرّس مخصوص عشان مخارج الألفاظ وعشان يغنّي صح وراح مرة واحدة، وتراجعت عن تنفيذ حكم بحبسه لمدة عامين، وكتّر خيرك دعيت عليا خلال شهر رمضان وأنا عمري ما أذيتك… هو طيب وأنا حقيقى بحبه… بس الفن مش بالعافية ومش بالعياط”.

واختتم هاني شاكر حديثه مؤكداً: “تاريخ حمو بيكا وأغانيه في البداية شيء مخزي وكلنا بنتبرأ منها وجتلك فرصة مرة واتنين والمرتين سقطت. ولو إحنا في بينا وبينك حاجة كنا نفذنا حكم الحبس، وأنا وأعضاء المجلس بنراعي ربنا ومش بنحط حد في دماغنا”.