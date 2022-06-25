شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يقيم ورشة للإخراج بقيادة على بدرخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تقديم ورشة لفنون الإخراج للمخرج السينمائي الكبير علي بدرخان، في الدورة ال38 المزمع إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكان الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان قد ألتقى بالمخرج الكبير الذي وافق على تقديم الورشة خلال أربعة أيام في فعاليات الدورة المقبلة من 6 إلى 9 أكتوبر المقبل، ولمدة ثلاث ساعات يوميا.

يشار إلى أن المهرجان يقام تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

ويذكر أن المخرج علي بدرخان التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وحاز بعدها على منحة للتدريب في استوديوهات مدينة السينما الإيطالية لمدة عامين، كما أخرج أول فيلم طويل له والذي حمل اسم "الحب الذي كان" في عام 1973، وأخرج بعدها عددًا من الأفلام الهامة منها "الكرنك"، "شفيقة ومتولي"، "الجوع"، "الراعي والنساء".