شكرا لقرائتكم خبر عن كرسى "نقابة الموسيقيين" غلطة وندمان عليها.. هانى شاكر يرد فى بيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب الموسيقيين هانى شاكر، بيانًا صحفيًا، للرد على ما أشيع خلال الأيام الأخيرة حول تصريحه بأن جلوسه على كرسى نقابة الموسيقيين "غلطة وندمان عليها" مؤكدًا أن الحديث اجتزئ من سياقه.

ونشرت الفنانة نادية مصطفى عضوة نقابة الموسيقيين، بيان الفنان هانى شاكر، عبر صفحتها على "فيس بوك"، والذى جاء فيه: توضيح وبيان من الفنان الكبير ونقيب الموسيقيين هانى شاكر لما أثير فى الفتره الأخيرة عن إننى قلت أن جلوسى على كرسى النقابة هو غلطة وندمان عليها فأحب أن أوضح أولاً أن المواقع التى اكتفت بنشر هذا العنوان دون باقى الحديث لم توضح المقصود بقول هذا التصريح الذى كنت أقصد به العمل العام وهذا ما قلته وأوضحته فى البرنامج".

وأضاف البيان: "فالعمل العام جعلنى لقمة سائغة للسوشيال ميديا وعرضه للتطاول والإهانة والنيل من تاريخى الفنى ومن شخصى والذى لم أتخيل أبداً أن أتعرض له طوال حياتى ولكن هذا لا يمنع أبدا إننى فخور وسعيد بالثقة الغالية التى منحتنى إياها الجمعية العمومية وبكونى نقيب لموسيقيين مصر خلفاً لسيدة الغناء العربى أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والموسيقار أحمد فؤاد حسن وغيرهم، هذه الفئة التى أتشرف بخدمتها والانتماء لها".